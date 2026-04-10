10 апреля 2026 в 12:10

Кешью и бархатная шоколадная шапка — вот как делаю по-настоящему эффектный кулич

Здесь все продумано до мелочей: воздушная крошка дрожжевого теста, яркие вкрапления лимонной цедры, фактурные кусочки орехов кешью и, как финальный аккорд, гладкая блестящая шоколадная глазурь.

Что понадобится

Для теста: молоко — 250 мл, дрожжи сухие — 11 г (или свежие — 30 г), мука пшеничная — примерно 500–550 г, сахар — 150 г, яйца — 3 шт. + 1 желток, масло сливочное — 150 г, цедра одного лимона, ванильный сахар — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., куркума — 1 ч. л., цукаты — 100 г, орехи кешью — 100 г.

Для глазури: шоколад темный — 100 г, масло сливочное — 50 г, сахарная пудра — 3 ст. л., вода — 3 ст. л.

Для подготовки: масло растительное для формы, мука для обсыпки формы, пергамент.

Как готовлю

Куркуму заливаем 2 ст. л. кипятка для раскрытия цвета. Дрожжи растворяем в теплом молоке, добавляем 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки, оставляем в тепле на 30 минут до появления пенной шапки. Орехи кешью крупно рубим ножом.

В миске растираем 3 целых яйца и желток с оставшимся сахаром до легкого посветления массы. Постепенно вводим около 1 ст. муки, перемешивая.

Добавляем размягченное сливочное масло, ванильный сахар, лимонную цедру, соль и настой куркумы, тщательно взбиваем до однородности. Вливаем подошедшую опару, просеиваем примерно 1,5 ст. муки и вымешиваем мягкое тесто.

Накрываем миску полотенцем и убираем в теплое место на 1,5 часа для подъема. После обминаем подошедшее тесто и снова отправляем в тепло еще на 1-1,5 часа.

Форму для кулича (высокую, диаметром около 18 см) смазываем растительным маслом, припыляем мукой, на дно укладываем круг пергамента.

В подошедшее тесто добавляем оставшуюся муку, цукаты и 2/3 порции рубленых кешью, аккуратно вымешивая смазанными маслом руками.

Выкладываем тесто в форму, заполняя ее на треть, и даем постоять в тепле 30 минут для расстойки. Разогреваем духовку до 180 °C.

Аккуратно, чтобы не потревожить тесто, ставим форму в духовку и выпекаем 50–60 минут до сухой лучинки. Готовому куличу даем полностью остыть в форме.

Для глазури ломаем шоколад на кусочки и растапливаем на водяной бане вместе со сливочным маслом.

Снимаем с огня, вливаем воду, всыпаем сахарную пудру и интенсивно перемешиваем до получения глянцевой однородной массы. Поливаем остывший кулич глазурью и сразу украшаем оставшимися орехами кешью.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
