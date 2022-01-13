Керченского подростка задержали за ложные сообщения о нападении на школу

В Керчи задержали подростка за рассылку сообщений с планами вооружённого нападения на школу. Угроза оказалась ложной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Крыму.

Учащийся девятого класса в одной из социальных сетей <...> осуществил рассылку текстовых сообщений о планируемом вооружённом нападении на общеобразовательное учреждение. В ходе осмотра здания школы, а также прилегающей к нему территории сотрудниками правоохранительных органов взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено, — рассказали в ведомстве.

Подросток вину в содеянном признал. Рассылку сообщений о нападении он объяснил «острой неприязнью» к другим ученикам школы и педагогам.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей или лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин призвал усилить мониторинг Сети для выявления материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм. Он также рассказал, что Ильназ Галявиев, совершивший массовое убийство людей в гимназии № 175 в Казани, действовал под влиянием идей субкультурного течения «колумбайн». По словам Бастрыкина, под влиянием деструктивных течений находился и Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове.