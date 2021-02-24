Кемеровчанин засудил банк за незаконные запросы кредитной истории

https://static.news.ru/photo/da84c0d2-769f-11eb-ac5d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области местный житель выиграл судебный процесс против банка, который неоднократно проверял его кредитную историю с нарушением закона. Согласно решению суда, банк должен будет выплатить мужчине 35 тысяч рублей.

В период с 2016 по 2019 год АО «Тинькофф Банк» свыше 10 раз обращался в бюро кредитных историй за информацией о кемеровчанине Алексее Балашове. При этом его согласия на это банк не спрашивал.

Узнав об этом, мужчина обратился в Службу защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг ЦБ РФ. Там провели проверку, в ходе которой нарушения подтвердились. В кредитной организации запросы в бюро кредитных историй объяснили техническим сбоем.

Балашов обратился в суд, который признал банк виновным в административном правонарушении. Кредитную организацию обязали выплатить кемеровчанину штраф в размере 30 тысяч рублей и ещё пять тысяч в качестве компенсации морального вреда, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты рассказали о том, как гражданин может бесплатно узнать свой кредитный рейтинг. Для этого следует воспользоваться услугой «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история» на портале госуслуг или направить запрос в бюро кредитных историй. Однако во втором случае есть ограничение: в год можно направить два запроса в электронном виде и один — в бумажном.