«Казнить самыми изощрёнными методами»: Онищенко высказался о педофилах

Пожизненное заключение для педофилов надо заменить казнью «самыми изощрёнными методами», чтобы «неповадно было глумиться над детьми». Своё мнение по этому поводу высказал экс-депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Радио 1».

Конечно, за педофилию надо наказывать более жестоко ради того, чтобы кому-то неповадно было глумиться над детьми. Их нужно просто казнить, причём казнить самыми изощрёнными методами, но, к сожалению, в нашем гуманном законодательстве смертная казнь приостановлена, — посетовал Онищенко.

Он напомнил, что сейчас вместо смертной казни преступникам дают альтернативно пожизненный срок. Онищенко пожаловался на слишком мягкое законодательство, аргументировав свою позицию тем, что «людям всё можно простить», кроме педофилии.

Ранее правительство РФ официально поддержало законопроект о назначении пожизненного срока за педофилию. Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил надежду, что уже в ближайшем времени Госдума рассмотрит эту инициативу.