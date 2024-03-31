Казнь террористов из «Крокуса», наказание для Пугачевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС, РИА Новости

Суровый приговор и справедливое возмездие устроившим бойню террористам из «Крокуса», наказание певицы Аллы Пугачевой, которая, по мнению россиян, равнодушно отнеслась к потрясшей всю страну трагедии, — эти и другие темы были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробнее о причинах и последствиях главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Что сейчас с обвиняемыми в совершении теракта в «Крокусе»

На данный момент задержаны и арестованы четыре предполагаемых исполнителя террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта и пятеро пособников. Все они граждане Таджикистана, на фоне этого по всей стране активизировалась работа надзорных органов по выявлению пребывающих в РФ нелегальных мигрантов. Обсуждается ужесточение мер по отношению к ним.

К новостям об обвиняемых в совершении теракта приковано внимание всей страны. Люди требуют справедливой кары для преступников, которая была бы соразмерна совершенному ими деянию. Всю неделю в прессе и соцсетях обсуждали вопрос возможности отмены моратория на смертную казнь.

Едва ли не каждый день появлялась информация о вероятной смерти то одного, то другого подозреваемого. Но официально она подтверждена не была. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) РФ Алексей Мельников отметил на своей странице во «ВКонтакте», что поступает много звонков по поводу подозреваемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле». Он опроверг появившиеся слухи о смерти одного из них и добавил, что все фигуранты находятся в разных учреждениях.

Мельников признался, что ему нелегко преодолевать себя при общении с подобными «нелюдями». Он добавил, что в такие моменты возникает вопрос о необходимости применения к ним принципов гуманизма и законности. Однако согласно Кодексу этики членов ОНК, подозреваемых в теракте посетят в плановом режиме и действовать будут как всегда, уточнил член СПЧ. Он добавил, что совершивших теракты ничего хорошего в будущем не ждет.

«До концa своей жизни они будут нaходиться в „гробу“ (кaмерa 4–6 кв. м), передвигaться только в согнутом положении с рукaми зa спиной, с ними нельзя будет контaктировать, вероятнее всего, они больше никогда не увидят своих детей. ПЖ — это стрaшно, я видел людей нa пожизненном, большинство просят о скорой смерти», — подчеркнул правозащитник.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов

Что будет с террористами дальше

Подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» рискуют не дожить до суда, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он не исключил, что с фигурантами могут «разобраться по-другому» в СИЗО.

«Подозреваемые в совершении теракта в „Крокус Сити Холле“ рискуют не дожить до приговора. Понимаете, они попадут в СИЗО, где сидят серьезные люди... Они не приемлют терроризм, среди жертв могли оказаться жены, матери, дети тех же находящихся в СИЗО. Поэтому с террористами могут разобраться по-другому, скажем так», — считает Игнатов.

Эксперт предположил, что задержанных могут содержать отдельно от остальных содержащихся в СИЗО граждан на время следствия. Собеседник отметил, что даже в колонии для пожизненно осужденных им будет грозить опасность от сокамерников.

«Плюс в колонии для осужденных пожизненно, если они получат ПЛС, скорее всего, так и будет: на них может напасать сокамерник, нанести смертельную травму, и ему за это ничего не будет, они и так на пожизненном. Поэтому заявление Дмитрия Медведева о судьбе задержанных недалеко от истины», — подытожил Игнатов.

В то же время депутат Государственной думы Мария Бутина заявила, что Белоруссия, чьи граждане также погибли в результате трагических событий, имеет право на правосудие над исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Это обстоятельство дает властям право применить положение о смертной казни, на которую в стране нет моратория.

«Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и РФ», — заявила Бутина в эфире канала «Беларусь 1».

Депутат предположила, что соответствующие переговоры между Россией и Белоруссией уже могут идти. Но в любом случае стоит дождаться результатов расследования, подчеркнула она.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро

Как Пугачева отреагировала на теракт в «Крокусе», чем недовольны россияне

Несколько дней после теракта в «Крокусе» бывшая главная певица советской эстрады молчала. Высказался ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бывший супруг Филипп Киркоров. Десятки артистов отечественного шоу-бизнеса не смогли остаться в стороне от беды, они проводили концерты в поддержку жертв «Крокуса», перечисляли личные средства. Но бывшая Примадонна молчала.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что шокирован молчанием Аллы Пугачевой насчет теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он напомнил, что Примадонна должна подавать пример и быть образцом. Кроме того, продюсер вспомнил прошлые заявления певицы о том, что она в России «одна такая».

«Я шокирован просто, и все, ничего не могу сказать. <...> Каждый несет ответственность сам. Вы вспомните все ее постулаты и все, что она говорила, — „живи спокойно, страна, я у тебя одна“. Ну, Алла Борисовна, вы же у нас одна. Вы же для нас всегда были ориентиром, примером для всех. То есть при ее положении, при ее уровне популярности и уважения, который она снискала в нашей стране, мне кажется, это не совсем этично», — заявил Пригожин.

Пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) также раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не говорила. По мнению россиян, за такое отношение к соотечественникам артистку следует наказать — не только порицанием, но и используя юридические инструменты.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить певицу соответствующим статусом Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ. Общественник отметил, что аргументов в пользу такого решения несколько и о его правильности говорят отъезд Пугачевой в Израиль, ее «антироссийская позиция» и поддержка мужа Максима Галкина.

Однако у этой позиции есть противники. Так, Ксения Собчак написала, что признание Пугачевой иностранным агентом было бы большой ошибкой. По ее словам, певица не делала никаких политических заявлений и не публиковала радикальных постов в социальных сетях. Собчак назвала Пугачеву крупной и масштабной фигурой.

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

«Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают — слишком уж это было бы большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. И никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала. Не то чтобы все остальные этого достойны, но все-таки там были хоть какие-то политические заявления и высказывания», — написала Собчак.

При этом, по некоторой информации, Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля, накануне ее 75-летия, которое она отметит 15 апреля. По некоторым данным, Минюст начал проверять источники финансирования артистки после получения соответствующего запроса из Генпрокуратуры. Проверку пройдут и последние высказывания Пугачевой, в том числе и о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию», произнесенные ею в рамках видеообращения к Стасу Михайлову.

При этом Пугачева отреагировала на слезы покинувшей Россию коллеги в связи «Крокусом». Все началось с того, что российская певица уроженка Таджикистана Манижа назвала «зверской ночью» теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Артистка опубликовала видеообращение к подписчикам и вспомнила, как проводила детство у бабушки в Душанбе. Манижа выразила сожаление, что после трагедии в Красногорске многие уроженцы Таджикистана, по ее мнению, подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

«Я рада, что она (бабушка Манижи. — NEWS.ru) не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — заявила Манижа со слезами на глазах.

Артистка добавила, что у убийц нет национальности. По словам Манижи, несмотря на «весь ужас и мрак», все обязаны оставаться людьми. Певица выразила благодарность тем, кто вселяет на это надежду.

После ее слов Алла Пугачева оставила комментарий под соответствующей публикацией участницы Евровидения-2021.

«Прости!!!» — написала Пугачева.

На Пугачеву обрушился вал упреков в двусмысленном комментарии, и ей пришлось отреагировать. Она опубликовала пост, в котором предложила «скорбеть молча».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что предложение певицы Аллы Пугачевой «скорбеть молча в душе» близко к предательству. Она подчеркнула, что артистка ранее в соцсетях высказывала соболезнования после ухода из жизни Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова.

«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы! Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим», — подчеркнула спикер министерства.

По мнению россиян, которые комментировали пост о «молчаливой скорби», Пугачева «потеряла последний шанс на прощение, ее стоит наказать — просто забыть про нее, и всё, не стоит она внимания приличных людей».

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