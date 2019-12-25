https://static.news.ru/photo/ead5c946-27b2-11ea-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В преддверии длинных праздничных выходных проект «Авто Mail.ru» выяснил, собираются ли российские автолюбители в поездки на своей машине по стране, где хотят провести каникулы и сколько могут на это потратить.

Оказалось, что в новогоднее путешествие хочет отправиться каждый второй владелец авто. Исследователи сообщили, что так ответили 52% опрошенных. Чаще всего водители выбирают соседние регионы или поездки за город. Самыми популярными направлениями оказались Золотое кольцо, Кавказ, Белоруссия, Восточная Европа.

Участники опроса рассказали, что они выбрали путешествие на машине из-за большей свободы передвижения. Так ответили 57% респондентов. Возможность выбрать свою программу поездки в качестве аргумента назвали 54% опрошенных. А вот 37% считают, что так им ещё и удастся сэкономить.

В поездке планируют посмотреть другие города и погулять по интересным местам 48% участников опроса. 19% навестят родственников в новогодние каникулы, а 18% собираются любоваться природой в дороге.

На вопрос, в каком составе планируется поездка, 44% ответили, что будут путешествовать с другом или второй половинкой. Небольшой компанией в путь отправятся 42% опрошенных.

65% планируют поездку на несколько дней, а 26% потратят на это все каникулы. 9% счастливчиков даже собираются захватить несколько рабочих дней перед или после новогодних праздников.

Что касается денег, то 30% респондентов планируют потратить на отдых в пути до 15 тыс. рублей. 28% готовы выделить на путешествие от 15 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. 42% располагают и большей суммой, которую готовы потратить на поездку.

В опросе, который проводился с 11 по 13 декабря, принял участие 5761 человек.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не согласился с региональной практикой введения дополнительного выходного 31 декабря, писал NEWS.ru.