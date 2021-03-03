Каждый восьмой полицейский в России переболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cb922a64-7c13-11eb-9862-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый восьмой сотрудник правоохранительных органов в России переболел коронавирусом. Об этом в ходе расширенной коллегии заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Достаточно сказать, что коронавирусной инфекцией переболело около 80 тысяч сотрудников, или каждый восьмой, — приводит РИА Новости слова министра.

По данным на утро 3 марта в России за прошедшие сутки было выявлено 10 535 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день с начала пандемии COVID-19 был диагностирован у 4 278 750 россиян.

Как сообщал NEWS.ru, мэра Геленджика Алексея Богодистова госпитализировали с коронавирусом. Он сам об этом сообщил, подчеркнув, что продолжает работать в удалённом режиме. Все контактировавшие с ним сотрудники сейчас находятся на самоизоляции.