Каждый седьмой работодатель в РФ проверял кредитную историю соискателей

https://static.news.ru/photo/2d60bcc2-3f80-11eb-8139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый десятый россиянин (10%) при приёме на новую работу проходил процедуру проверки кредитной истории, свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого сервисом по поиску вакансий. Молодёжь в возрасте до 24 лет почти не сталкивается с такой проверкой.

С исследованием ознакомился «Интерфакс». Доля работодателей, проверяющих кредитные истории кандидатов на все вакантные должности, составила 13% (приблизительно каждый седьмой). В 2019 году эта доля равнялась 5%. Рост этого показателя специалисты связывают с ужесточением отбора в условиях сложной экономической ситуации.

Почти три четверти граждан (74%) при найме на работу не проходили проверки кредитной истории, в случае молодых людей этот показатель ещё выше — 85%. 16% россиян, проходивших собеседования, не смогли определить, становились ли они объектом проверки.

Опрос проводился в период с 26 ноября по 4 декабря среди 1600 совершеннолетних респондентов во всех федеральных округах страны. Отдельно изучались мнения 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу.

Ранее NEWS.ru приводил данные российского кабмина, согласно которым в период с апреля по декабрь более 12 млн россиян потеряли работу.