Всероссийский центр изучения общественного мнения (
61% опрошенных заявили, что ничего об этом не слышали и не знают, 17% затруднились ответить на вопрос.
47% респондентов заявили, что процедура забора костного мозга опасна для здоровья человека, 32% с этим не согласны. 60% считают, что процедура достаточно безболезненна, и 17% выступили против данного утверждения.
Также почти половина опрошенных (49%) считают, что во время забора костного мозга можно заразиться опасными заболеваниями, и 35% не согласились с этим мнением.
Кроме того, 40% заявили, что СМИ не уделяют данной теме достаточное количество внимания.
Как ранее писал News.ru, Министерство здравоохранения начало разработку поправок в закон об охране здоровья граждан. Изменения, в частности, предусматривают создание федерального реестра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК).