https://static.news.ru/photo/eabcdda8-db92-11e9-bb64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thirteen Of Clubs/Wikimedia Commons

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) узнал у жителей РФ, что они знают о донорстве костного мозга. Как выяснилось, об этом знает лишь каждый пятый россиянин (22%).

61% опрошенных заявили, что ничего об этом не слышали и не знают, 17% затруднились ответить на вопрос.

47% респондентов заявили, что процедура забора костного мозга опасна для здоровья человека, 32% с этим не согласны. 60% считают, что процедура достаточно безболезненна, и 17% выступили против данного утверждения.

Также почти половина опрошенных (49%) считают, что во время забора костного мозга можно заразиться опасными заболеваниями, и 35% не согласились с этим мнением.

Кроме того, 40% заявили, что СМИ не уделяют данной теме достаточное количество внимания.

Как ранее писал News.ru, Министерство здравоохранения начало разработку поправок в закон об охране здоровья граждан. Изменения, в частности, предусматривают создание федерального реестра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (ГСК).