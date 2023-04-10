Каждый пятый россиянин верит в отечественный космос Superjob: 19% россиян верят в то, что Россия — ведущая космическая держава

Около 19% россиян верят в то, что Россия сегодня является ведущей космической державой, следует из данных опроса портала по поиску работы Superjob. Для сравнения, в 2021 году доля россиян, верящих в отечественный космос, составляла 15%, а в 2013 году — всего 8%.

Авторы исследования уточняют, что опрос проводился среди 1600 экономически активных жителей России из разных регионов. По мнению большинства опрошенных (81%), российский космос был на вершине во времена Юрия Гагарина и Сергея Королева. Также 22% респондентов вспомнили про период пилотируемой станции «Мир» и заявили, что тогда Россия лидировала в космической гонке.

Также 38% участников опроса признались, что хотели бы полететь в космос. Преимущественно так говорили мужчины в возрасте до 34 лет со средним месячным достатком от 80 тысяч рублей. При этом женщины в возрасте от 45 лет и старше при тако же доходе чаще всего говорили, что не хотят улетать с Земли.

Ранее сообщалось, что в Китае ведутся работы по созданию возвращаемой ракеты-носителя и корабля для отправки в космос туристов. Первый тестовый полет запланирован уже на этот год. Стоимость путешествия в космос для одного человека составит порядка $300 тысяч, включая расходы на спецподготовку.