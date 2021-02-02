Каждый пятый россиянин приветствует мат в русском языке

Обсценная лексика обогащает русский язык. Такого мнения придерживается каждый пятый россиянин, как показал опрос сервиса «Работа.ру».
С 1 февраля в силу вступил закон, по которому пользователям запрещено использовать мат в социальных сетях.
Согласно результатам опроса, данные которого
К запрету мата в социальных сетях положительно относятся 71% респондентов, против этого выступают 29% участников опроса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживают 48% россиян. Таковы данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.