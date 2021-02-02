Каждый пятый россиянин приветствует мат в русском языке

https://static.news.ru/photo/0950bf88-e966-11e9-ba15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обсценная лексика обогащает русский язык. Такого мнения придерживается каждый пятый россиянин, как показал опрос сервиса «Работа.ру».

С 1 февраля в силу вступил закон, по которому пользователям запрещено использовать мат в социальных сетях.

Согласно результатам опроса, данные которого приводит РИА Новости, 40% граждан страны поддерживают цензуру в СМИ и художественных произведениях. Ещё 41% опрошенных смотрят на мат нейтрально. При этом 19% убеждены, что ненормативная лексика обогащает русский язык и подвергать цензуре его нельзя.

К запрету мата в социальных сетях положительно относятся 71% респондентов, против этого выступают 29% участников опроса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживают 48% россиян. Таковы данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.