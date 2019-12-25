https://static.news.ru/photo/5d6816e0-27bc-11ea-b51f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил у россиян, кого из политиков они бы хотели видеть за своим новогодним столом.

В этом году ВЦИОМ впервые спросил у россиян, кого бы из политиков они пригласили к себе за новогодний стол: 22% ответили, что Владимира Путина, 12% — [лидера ЛДПР] Владимира Жириновского, а 4% — [премьер-министра РФ] Дмитрия Медведева, — цитирует данные опроса ТАСС.

По 3% россиян хотели бы пригласить к себе министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В обществе лидера «Справедливой России» Сергея Миронова хотели бы встретить Новый год 2% опрошенных.

Как ранее писал NEWS.ru, ВЦИОМ представил показатели народного доверия Владимиру Путину по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря. Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени.