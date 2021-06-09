Каждый пятый россиянин хочет уехать за границу

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Почти каждый пятый житель России (22%) хочет уехать за рубеж на постоянное место жительства. Это следует из результатов опроса, проведённого в мае «Левада-Центром» (признан российскими властями «иноагентом»).

Остаться в стране хотят 77% респондентов. Количество желающих покинуть РФ за последние несколько лет значительно выросло : в 2017 году оно составляло 15%. Сейчас этот показатель находится на уровне 2011-2013 годов.

Доля тех, кто обдумывает возможности выезда достигла максимума за историю наблюдений (8%). Общая доля тех, кто принимает какие-то шаги для переезда, составляет примерно 10%, — подчеркнули исследователи.

Чаще всего о желании покинуть страну заявляли опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет (33% респондентов), а меньше всего — от 55 лет (7%). Однако процент молодых людей, задумывающихся о переезде, с 2019 года силился — тогда в этой возрастной категории о желании покинуть страну сообщали 53% респондентов.

Ранее Левада-Центр выяснил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину в мае снизился с 34% до 33%. В то же время аналогичный показатель для оппозиционера Алексея Навального стал меньше на 2 п. п. — с 4% до 2%.

При этом протестные настроения россиян значительно снизились с января. Меньше четверти опрошенных выразили готовность выйти на акции протеста, если они состоятся в их населённом пункте.