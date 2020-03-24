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Треть россиян без энтузиазма отнеслись к переходу на удалённую работу из-за коронавируса. При этом каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома, свидетельствуют данные опроса.

Исследования проводил интернет-портал по поиску работы HeadHunter по заказу издания «Известия».

Как следует из результатов, 31% перешедших на удалёнку заявили, что им некомфортно выполнять свои обязанности из дома. Из них 44% объяснили, что причиной этого является неподходящая мебель в квартире — отсутствие письменного стола, неподходящий для таких задач стул и т.д. 31% посетовали на недостаточную мощность компьютера или ноутбука. Ещё 23% пожаловались на низкую скорость интернета, а 8% рассказали о перебоях с мобильной связью.

Если компания переходит на удалённый режим, <...> сотруднику обязаны организовать рабочее место. Для этого сейчас не надо никаких специальных документов, всё регулирует Трудовой кодекс. Человек в любом случае находится на работе, его рабочее место там, где его определил работодатель. В нашей ситуации — дома, — рассказал президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда «Эталон» Олег Косырев

Он подчеркнул, что даже на удалёнке компания продолжает нести ответственность за сотрудника. Риски, связанные с потерей производительности работника при выполнении задач дома, ложатся на плечи работодателя.

Вместе с тем, далеко не каждый руководитель понимает трудности, с которыми подчиненные столкнулись вне офиса. Данные опроса свидетельствуют, что только 2% работодателей согласились оплатить подчинённым необходимую для выполнения задач мебель. Более половины начальников (54%)отказались компенсировать сотрудникам затраты на необходимые технические средства. Лишь 11% оказались готовы оплатить интернет и мобильную связь.

Как итог — 80% респондентов выполняют рекомендацию трудиться удалённо. Однако остальные продолжают ездить на работу в обычном режиме. Из них 65% объяснили это тем, что характер выполняемых задач требует личного присутствия в офисе, 34% сочли домашнюю атмосферу неподходящей, а 28% среди причин назвали отвлекающие факторы — семью, детей и необходимость решать бытовые вопросы.

Ранее NEWS.ru писал, что режим удалённой работы, на который российские власти рекомендовали перевести сотрудников из-за распространения коронавируса, не соблюдают две трети работодателей.