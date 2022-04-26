СПбГУП: каждый девятый россиянин находится за чертой бедности

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Каждый девятый россиянин оказался за чертой бедности, свидетельствуют данные Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), опубликованные на сайте Федерации независимых профсоюзов России. Эксперты отмечают, что реальные располагаемые денежные доходы граждан РФ за первый квартал 2022 года снизились на 3,5%.

Количество россиян, находящихся за чертой бедности, составляет 16,1 млн человек (11% населения страны), — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что отечественная экономика стабилизируется, инфляция замедляется, снижаются цены на отдельные товары. По словам главы государства, власти продолжают отслеживать ситуацию, важно не допускать разбалансировки экономической динамики.

Путин добавил, что руководство страны продолжит принимать меры по дополнительной поддержке граждан, предприятий и экономики страны в целом.

Ранее Банк России сообщил об ухудшении медианного прогноза по инфляции на текущий год — он повысился на два процентных пункта, до 22%. При этом специалисты изменили и прогноз на 2023 и 2024 годы. В первом случае он понижен на 0,4 п. п. — до 7,6%, а во втором — повышен на 0,2 п. п., до 5%.