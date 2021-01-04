Каждый девятый россиянин боится 2021 года

https://static.news.ru/photo/00849a0a-4f1d-11eb-9f01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Опасаются того, что 2021 год будет хуже 2020-го, около 11% россиян, показало исследование, проведённое сервисом по поиску работы.

Кроме того, 7% опрошенных беспокоит образование их детей, 6% пугает возможное продление действия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, в сфере услуг и развлечений, передаёт РИА Новости.

Ещё по 5% респондентов боятся одиночества и обвала рубля, а 4% переживают из-за закрытых границ.

Самый главный страх россиян — безработица, о нём упоминали 33% опрошенных, 27% пугает возможное безденежье, 17% волнуются из-за здоровья, своего или близких.

Нет страха перед 2021 годом у 22% россиян, четверть из которых младше 24 лет, а 27% зарабатывают более 80 тысяч рублей в месяц. При этом молодёжь беспокоят закрытые развлекательные учреждения, а испытывают дискомфорт из-за закрытых границ люди с высоким доходом. Отмечается также, что женщины чаще тревожатся из-за денег и здоровья, а мужчины из-за закрытия развлекательных учреждений и одиночества.

Как писал NEWS.ru, ситуация на российском рынке труда постепенно стабилизируется, но всё ещё остаётся крайне непростой, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил, что борьба с безработицей и восстановление рынка труда станут одной из ключевых задач экономической политики РФ в 2021 году.