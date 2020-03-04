https://static.news.ru/photo/9be6fffe-5e1b-11ea-aee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди российских граждан. Выяснилось, что 11% жителей страны называют себя «фрилансерами» или «самозанятыми».

Также отмечается, что около половины респондентов смогли бы работать фрилансерами — 48%. Однако 41% утверждают, что такой график однозначно не для них. При этом 70% не хотели бы становиться фрилансерами.

Согласно данным исследования, 34% жителей страны говорят о большей эффективности самозанятых, чем работников с постоянной оплатой. Противоположного мнения придерживаются 12% россиян. Об одинаковой эффективности говорят 28% опрошенных. Для анализа ситуации ВЦИОМ провёл опрос среди 1600 респондентов по всей России.

NEWS.ru ранее информировал о другом исследовании, в котором ВЦИОМ подсчитал количество трудовых часов россиян. Оказалось, что в среднем жители страны работают по 49 часов в неделю.