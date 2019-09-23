Каждый десятый житель России заявил, что ему приходится искать самые дешёвые лекарства в аптеках. Столько же граждан признались, что тратят на покупку препаратов до половины месячного дохода.
По данным социологов, у 5% опрошенных денег на необходимые медикаменты нет, а 75% редко покупают их.
При этом каждый десятый участник опроса не может себе позволить витамины даже в сезон простуд. У стольких же есть возможность купить витамины только детям. При этом регулярно пьют биодобавки всего 15% опрошенных, — говорится в исследовании портала «Здоровье Mail.ru».
Остальные россияне либо вообще не принимают витамины, либо покупают их только в холодное время года или по указанию врачей.
В среднем один человек тратит на лекарства 2,2 тысячи рублей в месяц. Десятая часть граждан старается выбрать самые дешёвые препараты, передаёт
Как писал News.ru, ранее заслуженный врач РФ Евгений Лильин заявил, что выдача жизненно необходимых лекарств бесплатно или со скидкой никак не упростит жизнь скорой помощи. По его словам, к данной инициативе возникает много вопросов.