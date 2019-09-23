https://static.news.ru/photo/5d1e4dc2-de8c-11e9-84c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый десятый житель России заявил, что ему приходится искать самые дешёвые лекарства в аптеках. Столько же граждан признались, что тратят на покупку препаратов до половины месячного дохода.

По данным социологов, у 5% опрошенных денег на необходимые медикаменты нет, а 75% редко покупают их.

При этом каждый десятый участник опроса не может себе позволить витамины даже в сезон простуд. У стольких же есть возможность купить витамины только детям. При этом регулярно пьют биодобавки всего 15% опрошенных, — говорится в исследовании портала «Здоровье Mail.ru».

Остальные россияне либо вообще не принимают витамины, либо покупают их только в холодное время года или по указанию врачей.

В среднем один человек тратит на лекарства 2,2 тысячи рублей в месяц. Десятая часть граждан старается выбрать самые дешёвые препараты, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее заслуженный врач РФ Евгений Лильин заявил, что выдача жизненно необходимых лекарств бесплатно или со скидкой никак не упростит жизнь скорой помощи. По его словам, к данной инициативе возникает много вопросов.