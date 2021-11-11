Каждый десятый родитель заявил о намерении контролировать ребёнка всю жизнь

Один из десяти опрошенных родителей (11%) заявил, что намерен контролировать своего ребёнка всю жизнь. Большинство респондентов (34%) планируют делать это до совершеннолетия детей, а 17% — до их выхода на работу, примерно до 22-25 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на опрос онлайн-университета Skypro.

46% родителей заявили, что серьёзно контролируют учебный процесс ребенка, а 43% погружены в обучение частично. Стараются не заниматься вопросами образования 9% респондентов, а 2% абсолютно в него не вовлечены.

80% опрошенных считают , что выбор образования или профессии за детей — это задача родителей или родственников. Лишь 20% сообщили, что это решение можно доверить самому ребёнку.

В опросе, проведённом в октябре-ноябре 2021 года, участвовал 1571 респондент со всей России.

Ранее бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева признал свою ответственность за преступление несовершеннолетней дочери. Она получила четыре года лишения свободы условно по уголовной статье за торговлю наркотиками.