Каждый четвёртый родитель стал лучше относиться к учителям после дистанта

https://static.news.ru/photo/f9bc4a5e-06df-11eb-a914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Дистанционное образование, через которое пришлось пройти всем учащимся во время режима самоизоляции, к лучшему изменило мнение об учителях 26% родителей школьников. При этом большинство респондентов (64%) не поменяли своего отношения, а каждый десятый родитель признался, что стал хуже относиться к педагогам. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого онлайн-школой Skysmart среди 1255 респондентов

Также, согласно исследованию, каждый четвёртый из числа родителей школьников намерен изменить своё поведение по отношению к учителям. 35% опрошенных затруднились с ответом, а большинство респондентов не планируют вести себя с педагогами как-то иначе, чем до периода дистанционного обучения.

Больше половины родителей школьников (53%) представляют себе работу учителя так же, как и до перехода школьных занятий в онлайн-формат, дистант на это никак не повлиял. 27% опрошенных ответили, что дистанционное обучение позволило им лучше понять, в чём заключается работа педагога. Обратная ситуация сложилась у 5% родителей. Затруднились с ответом на этот вопрос 15% респондентов.

К учителям не предъявляют слишком высоких требований, считают 62% родителей школьников, и только каждый десятый респондент не согласен с этим. 28% опрошенных затруднились с ответом.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения РФ не будет принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удалённом режиме, они будут сами определять формат обучения. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.