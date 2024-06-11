Каждые выходные бросаю хозяйственное мыло в кипяток: эффект обалденный

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Некоторые хозяйки бесконечно находятся в поиске универсального средства для уборки дома. Оказывается, есть простой рецепт раствора для очищения жира, мытья полов и подоконников.

Чтобы приготовить уникальное средство, потребуется 50 граммов хозяйственного мыла, 40 граммов кальцинированной соды и один литр воды. Половину воды нужно вскипятить и туда всыпать натертое мыло, далее — варить, перемешивая, пока мыло не растворится. Во второй части воды растворить кальцинированную соду, а затем соединить два раствора.

Идеальное средство для уборки готово! Его нужно наносить на загрязненные поверхности, оставлять на полчаса, а затем смывать.

Ранее опытные хозяйки поделились секретом средства от пробок в ванной. Почти каждый сталкивался с засорами в раковине, ведь это одна из самых частых бытовых проблем. Если вода в сливе стала плохо уходить, значит, труба засорилась грязью, жиром, волосами и остатками волос. Оказывается, с любым засором легко справится кислородный порошок или отбеливатель для белья.

До этого россиянам дали три совета, которые помогут научиться вкусно готовить. Например, можно подписаться на различные кулинарные сообщества, смотреть ролики поваров или купить книгу с рецептами. Нередко там содержатся методы спасения блюда от ошибок и разнообразные советы.