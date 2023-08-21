Каждому — по 33,5 тысячи в месяц: введут ли в России новую выплату Жители разных городов поддержали идею безусловного базового дохода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый второй россиянин поддерживает идею безусловного основного (базового) дохода (БОД). Как показали результаты недавнего социологического исследования, средняя сумма ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства, по мнению граждан, должна составлять почти 33,5 тысячи рублей. О том, могут ли в России ввести безусловный базовый доход (БОД) и что думают об этом в Государственной думе, — в материале NEWS.ru

Что такое безусловный базовый доход

Безусловный основной доход — регулярная выплата определенной суммы денег каждому гражданину. Сторонники введения БОД утверждают, что эта выплата поможет обеспечить достойный уровень жизни граждан, освободить время для творчества и образования, стать альтернативой системе государственного социального обеспечения. По их мнению, это можно реализовать как на общенациональном, так и на региональном уровнях.

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Сколько россиян поддержали введение базового дохода

Согласно результатам исследования, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob, 56% респондентов считают, что в России следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства. Сторонники такого подхода все чаще заявляют, что «базовые потребности человека должны быть удовлетворены», «наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определенные люди».

Выяснилось, что сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (59% и 52% соответственно). Большинство поддержавших инициативу — россияне от 35 до 44 лет. Такую выплату хотели бы получать 6 из 10 граждан с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

По данным SuperJob, число россиян, поддерживающих введение базового безусловного дохода, за два года выросло на 6%. Согласно опросу, за это же время размер дополнительной выплаты, которую требуют граждане, увеличился с 30 100 до 33 400 рублей.

Чаще остальных идею введения БОД поддерживали жители Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа (62, 61 и 60% соответственно). Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи — 37 000 рублей в месяц. На втором месте — Краснодар (36 400 рублей). На третьем — Красноярск (36 100 рублей).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что думают о введении базового дохода в Госдуме

Глава думского комитета по труду, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru вспомнил опыт Швейцарии: там по итогам референдума о введении базового дохода, большинство граждан выступили против.

«Мне сложно представить, что сегодня в России введут базовый безусловный доход по нескольким причинам. Во-первых, этого не выдержит бюджетная система. Во-вторых, у нас МРОТ сегодня — 16 тысяч. Если базовый доход окажется выше МРОТ, люди вообще не будут работать. Это негативно скажется на экономике: у нас оголятся отдельные сферы, в том числе сферы здравоохранения и образования», — предположил Нилов.

Депутат полагает, что россиянам «надо давать не рыбу, а удочку и учить рыбачить». «Тогда это будет позитивно влиять на экономические процессы, а не разгонять инфляцию, увеличивать уровень иждивенческих настроений», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Нилов констатировал, что сегодня введение безусловного базового дохода «точно является утопией». По его словам, необходимо повышать МРОТ, увеличивать прожиточный минимум, бороться с безработицей, а также открывать специальные счета для вновь родившихся граждан, куда бы регулярно перечислялась определенная сумма в зависимости от доходов бюджета от продажи углеводородов и других народных богатств.

Сенатор, член КПРФ Айрат Гибатдинов ранее заявил NEWS.ru, что их партия уже давно выступает за принятие законопроекта, предусматривающего распределение доходов от добычи полезных ископаемых среди работающего населения и пенсионеров.

«Учитывая, что нефтедобывающие страны Персидского залива уже успешно используют подобный опыт и кроме помощи гражданам могут себе позволить стремительно развивать свою экономику, думаю, это точно не является проблемой для бюджета страны. Недра и полезные ископаемые должны работать на каждого жителя нашей могучей страны», — отметил член Совета Федерации.

Однако он признал, что вероятность введения подобной меры поддержки граждан невысока в нынешних условиях.

Фото: ГД РФ Ярослав Нилов

«Не разгонит ли такой финансовый коммунизм инфляционные процессы»

Депутат от «Единой России» Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что «сложно спорить с концепцией безусловного дохода, когда на твой счет регулярно прилетает кругленькая сумма просто так».

«Но не разгонит ли такой финансовый коммунизм инфляционные процессы? Не станет ли такая государственная щедрость причиной скачка цен и обесценивания национальной валюты? Допустим, в какой-нибудь Норвегии или нефтяной арабской стране это допустимо ввиду небольшого количества граждан и распухшего от доходов бюджета. Но нас-то больше 140 миллионов!» — указал Милонов.

«Только честный труд позволит обеспечить хорошую и достойную жизнь. А всякие турбосоциализмы приводят людей в опиумные курильни и неомарксистский феминистический ад», — отметил Милонов.

Он добавил, что «халява — одна из черт нашего народа». «Но с ней лучше бороться и воспитывать в себе любовь к труду», — подчеркнул Милонов.

Какие риски несет введение БОД

Как отметила в разговоре с NEWS.ru психолог Марина Бондаренко, изначально идея о введении БОД предполагала, что регулярные выплаты от государства помогут населению получить финансовую независимость от других источников дохода или заработка. Проводилось множество экспериментов в разных странах, где участники фокус-групп получали подобные выплаты.

«В той же Намибии около 1000 жителей младше 60 лет ежемесячно получали 100, затем 80 долларов, что привело к снижению уровня бедности и преступности, стимулированию людей к социальному развитию. В Иране в 2010-х пособия получали около 90 процентов населения, эти выплаты заменили собой многочисленные субсидии, эксперимент не привел к росту безработицы и увеличению числа иждивенцев», — пояснила Бондаренко.

По ее словам, выплата БОД в конечном итоге поспособствует росту демографии и притоку новых талантливых молодых людей в общество. Однако Бондаренко призывает не забывать и о рисках: в частности, в неблагополучных социальных слоях этот доход будет способствовать росту иждивенчества. По ее словам, те люди, которые не готовы к развитию, будут просто «сидеть и пить».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Поэтому, с одной стороны, базовый доход может снизить рост преступности, остановив острое обнищание населения, уменьшить число самоубийств и депрессий у работников, которые в поте лица трудятся на нелюбимой работе, а с другой — свобода и незанятость при доступности алкоголя в неблагополучных слоях населения может привести к обратному эффекту», — заключила психолог.

По оценкам руководителя Агентства стратегических коммуникаций Вадима Самодурова, в России нет ни экономических, ни институциональных возможностей для введения базового безусловного дохода. В беседе с NEWS.ru эксперт признал, что «у нас даже с выплатой пенсий проблема, потому что пенсионные деньги разворовывались чиновниками». По его мнению, если власть решила оказать социальную поддержку населению, то начинать нужно с малого, с элементарных вещей и выплат, которые и так предусмотрены законодательно.

Где в мире пробовали ввести базовый доход

Эксперименты по внедрению безусловного базового дохода проходили в различных странах и регионах. Например, в Германии предприниматель Михаэль Бохмэйер в 2014 году реализовал экспериментальную программу «Мой базовый доход», в рамках которой нескольким десяткам случайно выбранных людей в течение года ежемесячно выплачивалась сумма в 1000 евро. Проект финансировался с помощью краудфандинга. По заявлению организатора, эксперимент был призван убедить политиков в том, что расходы государства окупятся оздоровлением общества.

Во Франции кандидат на президентских выборах 2017 года от Социалистической партии Бенуа Амон ключевым пунктом своей предвыборной программы сделал предложение о введении безусловного базового дохода в три этапа. На последнем этапе все граждане Франции старше 18 лет должны ежемесячно получать безусловный доход в размере 750 евро. Весной 2020 года группа из 58 депутатов Национального собрания призвала составить «план трансформации общества» и подготовить страну к «миру после коронавируса». Тогда же депутаты предложили выплачивать безусловный базовый доход лицам, достигшим 18 лет.

В Монголии базовый доход выплачивался всем гражданам в 2010–2012 годах. При этом он имел форму ресурсного дивиденда: предполагалось, что источником финансирования БОД станут доходы от продажи природных ресурсов. На выборах 2008 года политики обещали выплаты в размере чуть более $1200 в год на человека. Однако последовал мировой финансовый кризис 2008 года, произошло падение цен на ресурсы. В результате выплаты БОД задерживались, да и суммы оказались значительно меньше ранее обещанных. Так, в 2010 году БОД выплачивался в размере $7 в месяц. Позднее программа потеряла общественную поддержку и была переформатирована. Однако программе БОД удалось достичь некоторых результатов: она сократила бедность почти на треть, снизила неравенство. Но минусы тоже были: вырос государственный внешний долг — он увеличился с 31% ВВП в 2010 году до 48% в 2012 году.

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