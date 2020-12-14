Каждому объекту в РФ присвоят свою категорию пожарного риска

https://static.news.ru/photo/5008f56e-3e9a-11eb-a566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Категории пожарного риска будут присваиваться индивидуально каждому объекту в России с 1 января 2021 года, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в преддверии Дня спасателя, который отмечается 27 декабря.

По его словам, таким образом, со следующего года ведомство одним из первых в стране полностью перейдёт на риск-ориентированный подход.

Его принцип заключается в следующем — чем больше потенциальные риски, тем чаще проверки, — отметил он, уточнив, что их частота будет зависеть от категорий.

Зиничев пояснил, что новые правила подразумевают присвоение индивидуальной категории риска больницам, школам, торговым центрам и другим объектам. Если ранее они автоматически относились к одной группе риска, то теперь у каждого объекта будет своя группа с учётом негативных последствий пожара, противопожарного состояния и добросовестности собственника, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что со следующего года тренировочные эвакуации в местах массового скопления людей, в том числе в торговых центрах, будут проводить при участии посетителей. Это прописано в новых нормативах правил пожарной безопасности, которые вступают в силу с 1 января.