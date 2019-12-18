Треть российских компаний готовят сотрудникам подарки на Новый год — наборы конфет, деньги и небольшие сувениры.
Также в качестве подарка выступят организованные руководством вечеринки и канцелярия с корпоративной символикой.
Ещё 58% работодателей планируют закупить сладкие подарки и организовать ёлки для детей работников.
Сотрудники ждут подарков: для них это означает, что компания стабильна и развивается, что их труд ценят, — отмечают руководители.
Наиболее щедрыми на подарки работодатели были в 2013 году: 38% делали сюрпризы персоналу и 61% — детям сотрудников,
Как писал NEWS.ru, ранее исследование сервиса по поиску работы HeadHunter показало, что российские работники всё чаще сами оплачивают проведение корпоративных мероприятий. Только 51% проводимых в компаниях и на предприятиях праздников оплачивается полностью из кармана работодателя.
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