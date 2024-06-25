Каждая советская бабушка готовила это вкусное блюдо: рецепт прямо из СССР

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В СССР почти каждая бабушка готовила это простое, но вкусное и полезное блюдо. Его можно было встретить почти на каждом застолье рядом с другими закусками. Рецепт квашеной капусты «по-совдеповски».

Квашеная капуста — не только простое и доступное блюдо, но и очень полезное. Оно благоприятно влияет на нервную систему, здоровье костей, а также спасает от похмелья. Для приготовления возьмите кочан капусты (около 1,5 кг), 2-3 столовые ложки морской или крупной соли (без добавок йода), а также морковь.

Помойте кочан, удалите внешние слои, если они грязные или поврежденные. Затем нарежьте капусту на тонкие полоски или на кусочки среднего размера. Морковь также нарежьте на тонкие полоски или кусочки.

В большой миске или емкости смешайте нарезанную капусту и морковь с солью. Хорошо все перемешайте.

После того как капуста смешалась с солью, отожмите сок. Это можно сделать кулаком или деревянной толкушкой.

Все переложите в банку. Емкость должна быть чистая и простерилизованная. Уплотните капусту в банке, оставив немного свободного пространства сверху. Капуста должна быть покрыта соком, если его не хватает, добавьте воды.

Покройте банки капусты чистыми кусочками капустного листа или специальным гнетом. Накройте банки марлей и закрепите ниткой или резинкой.

Оставьте все при комнатной температуре на три-четыре дня, чтобы капуста забродила и заквасилась. Несколько раз в день протыкайте ее ножом, чтобы выпустить углекислый газ. После этого можно убрать ее в холодильник.

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