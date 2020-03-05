https://static.news.ru/photo/8eddfc4a-5ede-11ea-b3f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кризисный центр «Анна» опубликовал доклад, из которого следует, что в 2017 году почти каждой десятой убитой в мире женщиной была россиянка.

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2017 году были убиты более 87 тысяч жительниц разных стран мира. По официальной статистике МВД России, в этом же году жертвами преступлений в стране стали 8,5 тысячи женщин.

Отмечается, что российская статистика неточная, поскольку не учитывает, например, «повреждения с неопределёнными намерениями», которые стали причинами смерти, а это, по данным полиции, около 40% женских смертей. Кроме того, не учтены и «убийства чести» женщин их родственниками-мужчинами.

Авторы доклада отметили, что в 2018 году Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин, в том числе от насилия, и оказалась на одном уровне с Либерией, Габоном, Ираном и ОАЭ, сообщает Lenta.ru.

Ранее News.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила волонтёров принять участие в предотвращении случаев домашнего насилия в семьях россиян.