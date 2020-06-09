Каждая десятая авария в России происходит при участии пьяного водителя

https://static.news.ru/photo/2a3da29a-aa97-11ea-b952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Александр Быков заявил о том, что каждое десятое ДТП в России происходит при участии нетрезвого водителя.

За текущий год у нас отмечается в целом снижение показателей аварийности как по количеству ДТП, так и по числу погибших и раненных в них людей. Практически каждое десятое ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения, — цитирует его ТАСС.

С начала 2020 года в стране произошло уже 4,5 тысячи аварий. Погибших — почти тысяча человек.

Если говорить о выявленных Госавтоинспекцией лицах, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, то за пять месяцев мы выявили 240 тысяч таких фактов, — добавил Быков.

NEWS.ru информировал ранее, что в Госдуме предложили вкладывать средства в разгрузку автомобильных потоков.