https://static.news.ru/photo/f6faa28c-e036-11e9-9d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Каждая 12-я автозаправка в России продаёт некачественное топливо. Как сообщили в Росстандарте, доля фальсификата на российском рынке горючего с начала текущего составила 9%.

Всего федеральное агентство проверило 920 заправок. Из них 81 продавала суррогатный бензин, не соответствующий требованиям стандарта качества. Объём реализованного некачественного топлива составил 6 млн тонн в год. При этом независимые заправки «грешат» в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5%, а у независимых — 13%. Самым распространённым нарушением стало превышение в топливе массовой доли серы, отмечают « Известия ».

Вместе с тем эксперты отметили заметное улучшение качества топлива на АЗС по сравнению с 2015 годом, когда нарушения были зафиксированы на каждой пятой заправке.

Ранее, как писал News.ru, Росстандарт пришёл к выводу, что одной из причин проблемы недолива горючего на заправках является устаревший ГОСТ. В первом полугодии 2020 года ведомство собирается утвердить обновлённую версию стандарта.