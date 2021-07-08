11 «поклонниц» казанского стрелка оплатили ему нового адвоката

В Сети появилась группа из 11 девушек, заявивших о желании «помочь» устроившему расстрел в казанской школе Ильназу Галявиеву добиться справедливого расследования. Они наняли нового адвоката, собрав 300 тысяч рублей, пишет Znak.com.

По информации издания, в группу входят 11 участниц из России, Казахстана, с Украины и из других стран СНГ. Ими создана петиция с призывом «провести честное расследование по поводу трагедии в школе № 175».

Активистки считают, что в деле много нестыковок. Они сомневаются, что казанский стрелок действовал в одиночку, и подозревают, что правоохранители «заметают следы», сообщает портал.

Свидетели изначально говорили, что стрелок был не один, их было двое или трое. Позже всем начали затыкать рты. Нам не показывают записи с камер видеонаблюдения, — заявила одна из активисток.

Трагедия в Казани случилась 11 мая. Вооружённый Галявиев пришёл в гимназию и напал на учителей и учеников. Жертвами обезумевшего стрелка стали девять человек.

Как сообщалось ранее, Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии, задержал случайно проезжавший мимо сотрудник полиции Ленар Мусин. Он в этот момент был без оружия.