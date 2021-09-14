Казанского стрелка этапировали в Санкт-Петербург

Ильназа Галявиева, расстрелявшего педагогов и учеников в казанской гимназии, этапировали из московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург. Об этом ТАСС рассказала ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Стрельба в учебном заведении произошла в мае, в результате девять человек погибли и 24 были ранены.

Не могу точно сказать, когда его увезли, но сейчас его в Москве нет, — сказал он агентству.

По предположению Мельникова, Галявиева отправили в Петербург для проведения очередной экспертизы.

Стрельба в гимназии № 175 в столице Татарстана произошла в мае. В результате атаки погибли девять человек — двое учителей и семеро учеников — и ещё 24 получили ранения. На Галявиева завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Молодой человек заявил, что признаёт свою вину в содеянном. Нападение на школу он объяснил ненавистью ко всему миру.

По словам Галявиева, он предпочитает в качестве наказания пожизненное заключение принудительному лечению. Он боится оказаться в казанской больнице из-за возможной мести. О том, что Галявиев невменяем, говорили доктора, но официального заключения он не видел.