Казанского стрелка доставили в суд

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, доставлен в Советский районный суд столицы Татарстана. Там ему изберут меру пресечения, передаёт РИА Новости.
Следствие
Адвокат молодого человека Александр Гиляжев уже на месте, уточняет Mash. Защитник ещё
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Молодому человеку грозит пожизненное заключение.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены, девятерых из них перевезли спецбортом МЧС в Москву.
12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани прошли похороны погибших.
Галявиеву предъявлено официальное обвинение, он в содеянном сознался. Однако молодой человек объявил голодовку, отказавшись от еды, и дерзко отвечал на вопросы полицейских и следователей. В Следственном комитете между тем заявили о неадекватном поведении юноши, что препятствует проведению следственных действий.
Ранее в СК сообщили, что Галявиев до совершения преступления неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В 2020 году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Тем не менее, по данным ведомства, на учёте у психиатра и нарколога юноша не состоял.