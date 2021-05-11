Казанского стрелка доставили в суд

https://static.news.ru/photo/0c879a9e-b32e-11eb-82b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, доставлен в Советский районный суд столицы Татарстана. Там ему изберут меру пресечения, передаёт РИА Новости.

Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат молодого человека Александр Гиляжев уже на месте, уточняет Mash. Защитник ещё не общался с подозреваемым, но уверен в аресте, учитывая тяжесть предъявленных обвинений.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены, девятерых из них перевезли спецбортом МЧС в Москву.

12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани прошли похороны погибших.

Галявиеву предъявлено официальное обвинение, он в содеянном сознался. Однако молодой человек объявил голодовку, отказавшись от еды, и дерзко отвечал на вопросы полицейских и следователей. В Следственном комитете между тем заявили о неадекватном поведении юноши, что препятствует проведению следственных действий.

Ранее в СК сообщили, что Галявиев до совершения преступления неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В 2020 году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Тем не менее, по данным ведомства, на учёте у психиатра и нарколога юноша не состоял.