Казанский стрелок уверен в справедливости и обоснованности своих действий

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, уверен в справедливости и обоснованности своих действий. Об этом рассказал следователь в ходе заседания Советского районного суда Татарстана по избранию меры пресечения для молодого человека, передаёт РБК.
Вместе с тем, как
Морального права для избрания иной меры пресечения, нежели заключение под стражу, нет, — сказал в ходе судебного заседания прокурор.
Слово было предоставлено и самому Галявиеву. Более-менее внятно он заявил лишь, что не имеет тяжких заболеваний.
Следствие заявило ходатайство об аресте молодого человека на два месяца.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Молодому человеку грозит пожизненное заключение.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены, девятерых из них перевезли спецбортом МЧС в Москву.
Галявиев практически сразу в содеянном сознался, однако отказался принимать пищу и дерзко отвечал на вопросы полицейских и следователей. В Следственном комитете заявили о неадекватном поведении юноши, что препятствует проведению следственных действий.
Ранее в СК сообщили, что Галявиев до совершения преступления неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В 2020 году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Тем не менее, по данным ведомства, на учёте у психиатра и нарколога юноша не состоял.