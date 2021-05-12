Казанский стрелок уверен в справедливости и обоснованности своих действий

https://static.news.ru/photo/24b07f06-b337-11eb-8719-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, уверен в справедливости и обоснованности своих действий. Об этом рассказал следователь в ходе заседания Советского районного суда Татарстана по избранию меры пресечения для молодого человека, передаёт РБК.

Вместе с тем, как уточнил представитель Следственного комитета, молодой человек признал вину и против своего заключения под стражу не возражает. Не стал возражать против ареста и его адвокат, сообщает Life.

Морального права для избрания иной меры пресечения, нежели заключение под стражу, нет, — сказал в ходе судебного заседания прокурор.

Слово было предоставлено и самому Галявиеву. Более-менее внятно он заявил лишь, что не имеет тяжких заболеваний.

Следствие заявило ходатайство об аресте молодого человека на два месяца.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены, девятерых из них перевезли спецбортом МЧС в Москву.

Галявиев практически сразу в содеянном сознался, однако отказался принимать пищу и дерзко отвечал на вопросы полицейских и следователей. В Следственном комитете заявили о неадекватном поведении юноши, что препятствует проведению следственных действий.

Ранее в СК сообщили, что Галявиев до совершения преступления неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. В 2020 году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Тем не менее, по данным ведомства, на учёте у психиатра и нарколога юноша не состоял.