Казанский стрелок пообещал закрыть все иски, написав в колонии книгу Казанский стрелок Галявиев пообещал закрыть все иски, написав в колонии книгу

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

В последнем слове казанский стрелок Ильназ Галявиев пообещал выплатить компенсации потерпевшим. Он пояснил, что планирует написать книгу, чтобы не ограничиваться работой в колонии, а деньги от реализации тиража направить на закрытие всех исков, сообщает «360». Общая сумма всех гражданских исков составила 48 млн рублей.

Прошу прощения у потерпевших. Знаю, никакие слова и деньги не вернут погибших. И все же я постараюсь закрыть все иски, работой в колонии ограничиваться не буду, — сказал он в своем последнем слове.

Казанский стрелок полностью признал свою вину и отметил, что «не считает себя богом». Потерпевшими по делу о стрельбе в гимназии были признаны 667 человек, 143 из них был причинен тяжкий вред здоровью.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани утром 11 мая 2021 года. Он устроил взрыв, а затем открыл стрельбу. В результате атаки погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 24 получили ранения. Галявиева признали вменяемым.

Адвокат казанского стрелка Ильназа Галявиева ранее попросил Верховный суд Татарстана освободить его подзащитного от уголовной ответственности. По его мнению, подсудимый должен быть направлен на принудительное лечение.