Казанский стрелок Галявиев пытается вернуть долю в квартире родителей Стрелок Галявиев потребовал вернуть треть изъятой судом квартиры

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ильназ Галявиев

Приговоренный к пожизненному сроку лишения свободы Ильназ Галявиев, известный как казанский стрелок, обратился в суд с просьбой вернуть ему треть квартиры, передает МК.RU. Молодой человек заявил, что считает изъятие жилплощади незаконным.

Уточняется, что речь идет о доле Галявиева в квартире его родителей, прав на которую он лишился для обеспечения исков от потерпевших. Осужденный указывает, что не только не присутствовал на судебных заседаниях об этом, но и в принципе не знал об этом деле.

В качестве аргумента молодой человек заявил, что не тратил свои деньги на обустройство квартиры, все имущество куплено его родителями. Также он добавил, что в случае освобождения по УДО ему будет негде жить.

Ильназ Галявиев, вооруженный охотничьим карабином, ворвался в здание гимназии № 175 в мае 2021 года, привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу. Жертвами ЧП стали семь учеников и двое педагогов. 24 человека, преимущественно дети, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что Ильназ Галявиев должен будет выплатить властям Казани 1 млн 409 тысяч рублей. Эксперты оценили повреждения от взрыва на первом этаже школы и другую порчу имущества, полученные в ходе атаки на учебное учреждение, на данную сумму.