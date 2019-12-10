https://static.news.ru/photo/8d575930-1b17-11ea-84b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sam Valadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учителя гимназии № 19 в Казани организовали себе корпоративную вечеринку в ОАЭ за 500 тысяч рублей. Средства были взяты из собранных с родителей учеников денег.

За два года местные жители, дети которых обучаются в гимназии, внесли в фонд учебного заведения 50 млн рублей на добровольно-принудительной основе. Эта информация стала известна после проведения прокурорской проверки.

По поводу отдыха учителей в ОАЭ высказались мэр Казани Ильсур Метшин и президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава города заявил, что поездку учителей в ОАЭ согласовали с городским управлением образования как поощрение за успехи в международных олимпиадах и часть расходов педагоги оплатили из своего кармана.

Руководитель республики же, в свою очередь, не считает такое поведение правильным.

Если люди едут, то они должны отдыхать за свой счёт, — приводит слова Минниханова «Комсомольская правда».

Как писал NEWS.ru, вечером 29 ноября в Сети появилось видео, снятое на уроке информатики в белгородской школе № 15. На кадрах запечатлена потасовка преподавателя с одним из учеников восьмого класса. Департамент образования Белгородской области сообщил, что учитель будет уволен, однако позднее руководство городского профильного управления приняло решение применить к педагогу дисциплинарные меры, но оставить его работать в школе.