Казаков привлекут к охране порядка на избирательных участках

Охранять общественный порядок в регионах во время голосования по поправках в Конституцию с 25 июня по 1 июля будут отряды казаков.
Об этом «Парламентской газете»
Водолацкий, который был атаманом Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» в период с 2000 по 2013 год, также рассказал о внесённом накануне в Госдуму законопроекта, призванного устранить пробелы в правовом регулировании деятельности казачьих обществ. В частности, предлагается закрепить в законодательстве такой вид организаций, как Всероссийское казачье общество, а также распространить на его атамана обязанность представления сведений о доходах своих и своей семьи.
Закон позволит всем казачьим обществам и объединениям развиваться равномерно, казаки получат не только новые возможности, но и дополнительные обязанности. Перед нами откроются серьёзные перспективы для самореализации, — добавил он.
В документе говорится, что законопроект разработан в целях совершенствования законодательства РФ, а также для того, чтобы «устранить пробелы в правовом регулировании в части деятельности казачьих обществ».
Ранее NEWS.ru писал о том, что священник и атаман казачьей станицы Горный Щит под Екатеринбургом Олег Сененко оказался директором фирмы в Великобритании. По его словам, актив был нужен для продажи секретных государственных документов.
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