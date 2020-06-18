Казаков привлекут к охране порядка на избирательных участках

https://static.news.ru/photo/f576c66c-b136-11ea-8a90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Охранять общественный порядок в регионах во время голосования по поправках в Конституцию с 25 июня по 1 июля будут отряды казаков.

Об этом «Парламентской газете» рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, казаки регулярно участвуют в охране общественного порядка во время выборов всех уровней, и это доказало свою эффективность. Кроме того, много казаков являются членами избирательных комиссий различного уровня, они также будут наблюдателями на избирательных участках.

Водолацкий, который был атаманом Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» в период с 2000 по 2013 год, также рассказал о внесённом накануне в Госдуму законопроекта, призванного устранить пробелы в правовом регулировании деятельности казачьих обществ. В частности, предлагается закрепить в законодательстве такой вид организаций, как Всероссийское казачье общество, а также распространить на его атамана обязанность представления сведений о доходах своих и своей семьи.

Закон позволит всем казачьим обществам и объединениям развиваться равномерно, казаки получат не только новые возможности, но и дополнительные обязанности. Перед нами откроются серьёзные перспективы для самореализации, — добавил он.

В документе говорится, что законопроект разработан в целях совершенствования законодательства РФ, а также для того, чтобы «устранить пробелы в правовом регулировании в части деятельности казачьих обществ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что священник и атаман казачьей станицы Горный Щит под Екатеринбургом Олег Сененко оказался директором фирмы в Великобритании. По его словам, актив был нужен для продажи секретных государственных документов.