https://static.news.ru/photo/2618b6f8-5c7e-11ea-92dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казачьем совете атаманов России казакам запретили целовать иконы, кресты и руки, так как из-за вспышки коронавируса это может быть опасным.

Заместитель председателя Совета атаманов России екатеринбургский казачий генерал Геннадий Ковалёв заявил, что запрет будет продолжаться «до лучших времён». Он подчеркнул, что необходимо соблюдать рекомендации по профилактике заболеваний.

Также Ковалёв считает, что все священники должны иметь медицинские книжки и проходить медкомиссию. Он призвал Роспотребнадзор проверить санитарное состояние храмов и обслуживающего персонала, передаёт URA.RU.

Казаки, как воины Христовы, находятся на переднем рубеже в борьбе с проявлениями Сил Тьмы. Болезни, вирусы — всё, что ведёт на погибель, это проделки Сатаны, и очень важно, чтоб Церковь не стала источником их распространения, — гласит решение Совета атаманов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что подозрение на коронавирус нового типа подтвердили у гражданина РФ, который в конце февраля вернулся из Италии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители оперативного штаба.