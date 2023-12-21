Казахстан экстрадирует в Россию задержанного по запросу США хакера Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера F.A.C.C.T. Кислицина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Запрос о выдаче россиянина, за которым «охотились» США, был направлен в республику полгода назад.

По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По версии следствия, осенью 2022 года Кислицин с соучастниками нелегально получил доступ к данным сервера коммерческой компании и скопировал их. После этого они стали требовать за неразглашение информации сумму в криптовалюте, эквивалентную 550 тысячам рублей.

При этом Минюст США еще в 2020 году включил Кислицина в число подозреваемых по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого во взломах соцсети LinkedIn, хостинга Dropbox и сервиса Formspring. По версии американских властей, Кислицин был причастен ко взлому Formspring в 2012 году, похищению данных пользователей и попытке их продажи третьему лицу за €5500.

Однако власти Казахстана в августе этого года отказали США в выдаче Кислицина. В республике пояснили, что запрос Москвы имеет приоритет перед аналогичной просьбой Вашингтона.