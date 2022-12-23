Казачья бригада «Дон» отбила две атаки ВСУ на западе Херсонской области

Фото: МО РФ

Две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области удалось отбить казачьей бригаде «Дон», передает РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным Пума. В ответ ВСУ стали чаще обстреливать позиции российской армии.

Недавно предотвратили две высадки диверсионно-разведывательных групп, это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого ВСУ чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя «топорами», я имею в виду два орудия, — рассказал военнослужащий.

На действия ВСУ российская армия отвечает огнем из РСЗО «Град», а также тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Ранее в The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц вышел материал, в котором отмечается, что командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин способен проводить сложные военные операции. По их данным, в последние недели Москва нанесла более интенсивные авиаудары по оборонительным линиям, что привело к увеличению потерь среди бойцов ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.