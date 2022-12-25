Католики, протестанты и большинство поместных православных церквей мира встретили в ночь на 25 декабря Рождество Христово — один из важнейших праздников, который является государственным более чем в 100 странах мира.
Обязательным элементом празднования для верующих остается посещение рождественской мессы. 25 декабря служат три литургии — ночью, на заре и днем. В храмах для поклонения выставляют ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса. Этот обычай зародился в XIII веке, а со временем ясли стали ставить перед Рождеством и в домах.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главное богослужение по случаю католического Рождества прошло в Москве в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главное богослужение по случаю католического Рождества прошло в Москве в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главное богослужение по случаю католического Рождества прошло в Москве в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главное богослужение по случаю католического Рождества прошло в Москве в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главное богослужение по случаю католического Рождества прошло в Москве в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главное богослужение по случаю католического Рождества прошло в Москве в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главное богослужение по случаю католического Рождества прошло в Москве в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Фото: Ahmad Tayem/Keystone Press Agency/Global Look Press
Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла празднует канун Рождества в церкви Рождества Христова в библейском городе Вифлееме на Западном берегу
Фото: Ahmad Tayem/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вифлеем, Западный берег, палестинская территория: туристы и паломники празднуют канун Рождества в церкви Рождества Христова в библейском городе Вифлееме на Западном берегу
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
Берлин, Германия: несколько сотен человек собрались на Рождественскую вечерню в Берлинском соборе
Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press
Лейпциг, Германия: певцы хора мальчиков святого Фомы поют на рождественском мотете в церкви святого Фомы
Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Палестинские христиане посещают мессу в канун Рождества в римско-католической церкви Святого Семейства в городе Газа
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Франкфурт-на-Майне, Германия: люди стоят с бенгальскими огнями на Рёмерберге во время Большого городского колокольного звона Франкфурта
Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press
Штутгарт, Германия: женщина зажигает свечу на рождественской елке
Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press
Люди идут по площади Синтагма в Афинах в канун Рождества
Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Во время мессы в канун Рождества в церкви Святого Антуана в районе Бейоглу в Стамбуле
Фото: Dil Toffolo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турция: месса в канун Рождества, которую возглавил православный митрополит Варфоломей Самарас в церкви Ая Фотини, Греческой православной церкви в Измире
Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press
Папа римский Франциск в базилике Святого Петра на рождественской ночной мессе