Католическое Рождество отметили в России и мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главное богослужение по случаю католического Рождества прошло в Москве в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Католики, протестанты и большинство поместных православных церквей мира встретили в ночь на 25 декабря Рождество Христово — один из важнейших праздников, который является государственным более чем в 100 странах мира.

Обязательным элементом празднования для верующих остается посещение рождественской мессы. 25 декабря служат три литургии — ночью, на заре и днем. В храмах для поклонения выставляют ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса. Этот обычай зародился в XIII веке, а со временем ясли стали ставить перед Рождеством и в домах.