https://static.news.ru/photo/8e72fff8-6f69-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

В общинах Римско-католической церкви в Москве и Санкт-Петербурге отказались от проведения публичных богослужений. Такое решение принято ради заботы о верующих в условиях эпидемии коронавируса.

На радикальный шаг пришлось пойти из-за того, что «ограничить количество людей на мессе объективно практически невозможно», рассказал председатель Конференции католических епископов России, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци. Ограничения церковной жизни он назвал «очень существенными».

Главная цель этой меры — защитить верующих, членов их семей и других людей от опасной инфекции, которая, как показал международный опыт — увы, очень трагичный, — очень активно распространяется в церковной среде, — цитирует Пецци РИА Новости.

По его словам, ограничение круга общения — это не просто «медицинская мера», а «конкретное исполнение заповеди любви к ближнему».

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан воздержаться от посещения религиозных объектов. Несмотря на это, в Русской православной церкви заявили, что не планируют менять порядок публичных богослужений в столице. Однако для тех, кто из-за коронавируса не сможет посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.