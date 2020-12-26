Каток на Красной площади 31 декабря будет открыт до 18.15

https://static.news.ru/photo/96effa76-48f0-11eb-8718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В канун Нового года ГУМ-Каток на Красной площади будет работать до 18.15. Об этом сообщает пресс-служба катка.

До 30 декабря включительно ГУМ работает на час дольше: с 10.00 до 23.00. В последний день года, 31 декабря, мы ждём гостей с 10.00 до 20.00. ГУМ-Каток 31 декабря будет работать до 18.15, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что на следующий день, 1 января, ГУМ будет закрыт. Зато каток возобновит работу — первых посетителей в 2021 году он сможет принять в 11:30.

Во время новогодних каникул, со 2 по 8 января, ГУМ работает с 10 до 22 часов, ГУМ-Каток — с 10.00-23.00, — уточняет пресс-служба.

Центральный каток Москвы в 2020 году начал работу 29 ноября и будет открыт до 28 февраля 2021 года. Стоит отметить, что в предновогодний и праздничный период стоимость посещения катка выросла. Так, с 26 декабря по 10 января цена взрослого билета в будние дни составляет 500 рублей в промежуток с 10.00 до 14.00 и 700 рублей с 14.00 до 23.00. В выходные и праздничные дни билет будет стоить 800 рублей вне зависимости от времени.

Билеты в возрасте от 7 до 12 лет в указанный период стоят 400 рублей. Дети до 7 лет могут проходить на каток бесплатно, однако обязательно — в сопровождении взрослого, купившего билет.

После того, как закончатся новогодние праздники, стоимость билетов вновь снизится. Проход на каток для всех категорий граждан в будние дни с 10.00 до 14.00 будет бесплатным, а вот с 14.00 до 23.00 взрослым придётся отдать за билет 600 рублей. В выходные стоимость поднимается до 700 рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, на ГУМ-Катке прошёл хоккейный «Бесценный матч» между командой «Сборная звёзд» и сборной Женской хоккейной лиги. Мужчины победили со счётом 7:3.