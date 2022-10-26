«Категорически не согласны»: адвокат Романовского об аресте своего клиента Защита экс-главреда Tatler Романовского обжалует арест клиента

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Адвокат бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) Гаджи Алиев заявил NEWS.ru, что категорически не согласен с решением Тверского суда столицы об аресте своего клиента. Юрист добавил, что защита планирует обжаловать меру пресечения. Алиев пояснил, что следствие не представило доказательства того, что Романовский может скрыться, угрожать свидетелям или продолжать заниматься «преступной деятельностью».

С решением Тверского суда города Москвы мы категорически не согласны. Доказательства и документы, которые свидетельствовали бы о том, что мой подзащитный может скрыться следствием предоставлены не были. Данное решение мы будем без всяких сомнений обжаловать, — сказал адвокат Романовского.

Он отметил, что уже начал прорабатывать стратегию дальнейшей защиты. Алиев при этом назвал «голословными» выдвинутые против его клиента обвинения.

Тверской суд Москвы ранее принял решение об аресте бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) до 24 декабря. МВД запросило арест коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря, им предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

По данным СМИ, Суханов и Романовский были задержаны в ресторане Regent в центре Москвы в ходе оперативного эксперимента при получении вышеупомянутой суммы от Чемезова. Отмечается, что переговоры по поводу получения денег со стороны Чемезова вел некий Андрей Болтухаев.