Катали как животное: родители посадили дочь в клетку. Зачем они сделали это

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители Оренбурга сняли на видео, как родители катают маленькую дочь по улице в клетке на колесах. Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях. Свое негодование по этому поводу выразили не только оренбуржцы, но и депутаты Госдумы. Что на самом деле произошло, накажут ли правоохранительные органы родителей ребенка и как проходит проверка по этому делу — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Оренбурге

Накануне скандальное видео распространилось в Сети. На нем видно, как на улице Салмышской мать везет за собой клетку на колесах с дочерью внутри. Отец идет вслед за ними и катит небольшой розовый чемодан. Рядом с семьей бежит собака.

Некоторые пользователи Сети стали писать гневные комментарии и обвинили родителей в издевательствах над девочкой. Другие предположили, что таким образом отец и мать играли с ребенком. На кадрах видно, что девочка спокойна, не кричит, не плачет и не сопротивляется.

В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области сообщили, что изучают обстоятельства дела.

«В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Как отреагировали на инцидент в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил в беседе с NEWS.ru, что жители Оренбурга, которые везли девочку в клетке, должны одуматься, иначе ее могут забрать в детский дом. Он также предположил, что у родителей есть проблемы с запрещенными веществами или алкоголем.

«У них с головой не все в порядке. Страшно даже думать о том, что люди совершают такие сумасшедшие вещи. Либо у них проблемы с запрещенными веществами, либо с алкоголем. Это явно нечистая история. В этой истории при всей очевидности выводов есть один самый сложный вопрос: родители — кретины редкостные, но есть ли возможность спасти эту ситуацию?» — сказал Милонов.

Парламентарий добавил, что забрать ребенка из семьи кажется очень простым, но «несладким» решением для девочки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виталий Милонов

Что показала проверка

Полицейские установили личности родителей девочки и вышли с ними на связь. Мать и отец ребенка рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что семья вместе с кошкой и собакой направлялась за город, чтобы навестить бабушку. По словам родителей, дочь устала в пути и попросила их прокатить ее в клетке, где сидела кошка. Отец и мать не стали возражать и довезли ребенка таким образом до железнодорожной станции. Затем девочка продолжила путь пешком, добавили они.

Сотрудники полиции установили в ходе проверки, что семья благополучная и не состоит на учете в органах опеки.

«Противоправных действий в отношении ребенка со стороны законных представителей в ходе проверки не установлено», — сообщила замначальника отдела по делам несовершеннолетних муниципального управления МВД «Оренбургское» Валерия Живайкина.

Старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя следственного управления СКР по региону Алексей Тукманбетов заявил, что с родителями будет проведена профилактическая работа.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Случаи издевательств над детьми в РФ

19 июня 2024 года суд в Екатеринбурге вынес приговор Наталье Поддубной, экс-директору закрытой спецшколы, сотрудники которой ввели тюремные порядки для воспитанников. Их унижали, били и подвергали сексуальному насилию. Бывшего руководителя учебного заведения признали виновной в халатности и приговорили к исправительным работам.

По словам одного из воспитанников школы, в качестве наказаний в учреждении применяли «стульчик», когда нужно просидеть какое-то время в определенной позе, и другие виды истязаний вроде стояния на коленях в углу. Пострадавший также рассказал, что одного из учеников на «товарищеском суде» решили «опустить». Двое старших воспитанников избили «провинившегося» и заставили его заняться оральным сексом. Он уточнил, что подобные случаи не были единичными — такие действия «совершали примерно 70 раз» с 12-летним мальчиком.

В начале июня в Москве по подозрению в растлении несовершеннолетней девочки была задержана семейная пара. По данным MK.RU, 35-летняя женщина и ее муж на протяжении шести лет насиловали дочь. На момент первого случая надругательства ребенок учился в первом классе. При этом родители объясняли малышке, что это норма в каждой семье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале июня СМИ сообщили, что в Адыгейске трехлетняя девочка погибла от страшных побоев и издевательств. Судмедэксперты обнаружили на теле ребенка синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падения с лестницы. Местные жители обвинили в убийстве мать ребенка, однако вину за истязания девочки взял на себя ее отец. По предварительной информации, мать оставила дочь в детдоме после рождения, а спустя пару лет забрала, возможно, из финансовых соображений. Следователи возбудили уголовное дело.

В конце мая в селе Пасегово Кировской области мужчина взял чужого ребенка за волосы и ударил головой о карусель. Позже мужчина напал на другого мальчика на детской площадке. С заявлением в полицию обратились родители одного из пострадавших. Мать мальчика рассказала, что дети дразнили мужчину. Она настаивает на судебном разбирательстве.

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