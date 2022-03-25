Кассационный суд признал ФБК экстремистской организацией
Захар Чайченко
Захар Чайченко
14:57, 25 марта 2022
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press
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Кассационный суд счёл законным признание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ) экстремистской организацией. Об этом сообщает РИА Новости.
Кассационный суд счёл законным признание ФБК экстремистской организацией, — сказано в сообщении.
Лефортовский суд Москвы 22 марта вынес Навальному приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционер был признан виновным по обоим пунктам и приговорён к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 годам ограничения свободы.
Обвинение просило лишить его свободы на 13 лет. Навальный в ходе прений заявил о своей невиновности, а запрошенное прокуратурой наказание назвал необоснованным. Защита оппозиционера намерена обжаловать вердикт.