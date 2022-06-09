Кассационный суд отменил арест ректора «Шанинки» Зуева

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев (в центре)

Второй кассационный суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда, согласно которому ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев был переведен из-под домашнего ареста в СИЗО. Как пишет РИА Новости, дело будет направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Удовлетворить ходатайство уполномоченного по правам человека [Татьяны] Москальковой и жалобу адвокатов Севрука, Кравченко и Кожуры, апелляционное представление от 9 ноября в отношении Зуева Сергея Ивановича отменить, — огласил решение судья.

68-летнего мужчину обвиняют в хищении бюджетных средств, он находится в СИЗО с ноября 2021 года. Суд отправил его под арест через несколько дней после госпитализации с гипертоническим кризом и третьей за год перенесённой операции на сердце.

При этом адвокат Зуева Сергей Севрук заявил, что под домашним арестом его подзащитный не совершил ни одного нарушения, в том числе не выходил в интернет и не взаимодействовал с людьми. Ситуацию не изменили даже слова президента Владимира Путина, который в декабре 2021 года сказал, что не видит смысла держать учёного за решёткой: после заявления главы государства суд продлил Зуеву срок ареста.