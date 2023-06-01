Касперский рассказал о неудаляемой шпионской программе на iPhone «Лаборатория Касперского» сообщила о кибератаке на десятки iPhone

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Евгений Касперский

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили шпионское программное обеспечение на нескольких десятках смартфонов iPhone сотрудников компании, сообщил в своей статье CEO фирмы Евгений Касперский. По его словам, кибератака была целевой. Он отметил, что сотрудникам на устройства приходили невидимые сообщения, которые позднее и устанавливали шпионское ПО.

Атака проводится при помощи невидимого iMessage-сообщения с вредоносным вложением, которое, используя ряд уязвимостей в операционной системе iOS, исполняется на устройстве и устанавливает шпионскую программу. Внедрение программы происходит абсолютно скрытно от пользователя и без какого-либо его участия. Далее шпионская программа так же незаметно передает на удаленные серверы приватную информацию: записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, местоположение, — рассказал Касперский.

CEO компании выразил мнение, что «Лаборатория Касперского» не была главной целью взломщиков. При этом он подчеркнул, что в результате операции шпионское ПО было выявлено как у топ-менеджеров, так и у руководителей среднего звена компании. При этом о других случаях заражения зловредной программой Касперский не рассказал.

1 июня ФСБ сообщила, что вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб с использованием мобильных устройств Apple. Тысячи гаджетов, включая зарегистрированные на зарубежные посольства России, подверглись заражению вредоносным ПО, использующим предусмотренные производителем программные уязвимости.

В ФСБ отметили, что полученная информация свидетельствует о тесном сотрудничестве Applе с американской разведкой и подтверждает, что декларируемая компанией политика обеспечения конфиденциальности гаджетов на самом деле не действует.