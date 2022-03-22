Касперская: Россию покинули «табуны» IT-специалистов

В конце февраля — начале марта из России уехало много IT-специалистов, большинство из них перебралось в страны ближнего зарубежья, заявила глава группы InfoWatch Наталья Касперская на заседании думского комитета по информполитике, передаёт РИА Новости. По её словам, многие не увольнялись с работы и могут в скором времени вернуться в страну.

Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовой в конце февраля — начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближнее зарубежье, — сказала она.

По мнению Касперской, многие из уехавших айтишников «посидят-посидят и вернутся» в Россию, поскольку не увольнялись со своих мест работы. Она уверена, что стимулировать их возвращение государству нужно не только материальными мерами, но и путём проведения пиар-кампаний.

Эксперт считает, что айтишники — люди с тонкой душевной организацией, они во многом связаны с Западом, поэтому «такой слом системы приводит их в трепет», и их «надо успокаивать». Касперская добавила, что мер поддержки отрасли сегодня достаточно, нужно просто их реализовывать.

Ранее сообщалось, что с начала военной операции на Украине в отечественном госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов по ряду профилей — более чем на 100%. Власти планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку российских программных платформ. По мнению экспертов, интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из страны.