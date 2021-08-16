Каскадёр назвал способ улететь из Афганистана, уцепившись за самолёт

Сбежать, уцепившись за шасси самолёта, нереально на 98%. Об этом рассказал NEWS.ru каскадёр-постановщик трюков Игорь Панин, комментируя ситуацию, которая произошла в аэропорту Кабула.

Есть 2%, но это специалист оттренированный, который знает, как попасть [внутрь], потому что шасси убирается. Это человек, который знает, в какую ложбинку залезть и где перелезть. Потому что когда шасси складывается, там специальный стоит насос, он тебя или сдавит, или выкинет из этого пространства, — объяснил Панин.

Он отметил, что в кино такие сцены есть, но они постановочные. Профессиональные каскадёры снимаются в них с помощью специальной страховки. А чтобы действительно улететь, нужен специалист, который намеренно будет тренироваться на определённой модели самолёта. И то его шансы на успех критично малы.

У 80% или 90% самолётов строение шасси такое, что ты должен быть суперакробатом, чтобы успеть перелезть, когда оно убирается в фюзеляж или крыло. А это всё на большой высоте... Самолёты быстро взлетают, набирают скорость за 300 км/ч, человека легко может сорвать потоком воздуха, — заключил Панин.

Ранее в Афганистане несколько человек сорвались с американского самолёта, когда пытались сбежать из захваченного талибами (представители террористической организации, запрещённой в России) Кабула.