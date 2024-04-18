Каскадер Иншаков обратился к «проснувшимся» зацеперам Каскадер Иншаков: любая выходка зацеперов может стать для них последней

Фото: АГН «Москва»

Люди, которые занимаются так называемым зацеперством, обладают низким, одноклеточным уровнем мышления, считает актер, каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что только «недоумки» могут подвергать себя такому неоправданному риску.

Кого они пытаются удивить? Самих себя? И своих друзей, у которых такой же низкий уровень мышления, одноклеточный. Нужно быть законченным недоумком, про себя не думаешь, думай о своих родных и близких. Не приведи господь, если что-то случится. Любое падение, это чревато летальными последствиями. <...> В результате это большое несчастье для всех, — сказал собеседник.

Актер добавил, что перед тем как заняться подобным досугом, нужно хорошо подумать, в том числе о безопасности окружающих. Также нельзя забывать о том, что такие выходки могут впечатлить детей и подтолкнуть их на опасные действия, указал каскадер.

Иншаков также выразил мнение, что зацеперов следует пороть, чтобы они потом полгода присесть не могли. По его словам, это первое нормальное наказание, которое приходит в голову.

Каскадер добавил, что в странах Востока «несколько ударов палкой по заднице» за зацепы считаются нормальным наказанием. Как отметил Иншаков, это «отучает на всю жизнь». По его мнению, нет смысла штрафовать зацеперов или придумывать другие формы наказания.